Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor, Pereira 'Güçleneceğiz' dedi
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde salonda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde salonda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Portekizli teknik direktör Pereira, futbolculara güç kazandırmak için program verdi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapan sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Salonda yapılan ısınma ve koordinasyon hareketlerin ardından antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.
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