Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti

08 Haziran 2020 Pazartesi, 18:40

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, bir süredir sarı lacivertli takımdan ayrılacağı haberlerine son noktayı koydu. Ülkesindeki gazetecilere açıklama yapan 31 yaşındaki sağ bek, "Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz" dedi.

Isla şöyle konuştu:

"Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim. Gazeteciler, insanlar konuşuyor, birçok şey yazıyor, oraya, buraya gidecek diyorlar ancak henüz kimseyle yüzde 100 anlaşmam yok. Beklemek, idman yapmak ve bir takımla yüzde 100 anlaşmayı beklemek zorundayım.

Hangi takıma gideceğimi bilmiyorum, şu anda hiçbir bilgim yok. Sadece Boca Juniors ile konuştum, bana düşüncelerimi sordular, onun dışında bir şey bilmiyorum. Hayalim Universidad de Chile'de oynamak, annemin ve ailemin hayali de bu. Kalbimde açıkça bu var ancak gerçeği söylemek gerekirse, umarım hem Boca'da, hem de Universidad de Chile'de oynayabilirim.

"Hayallerim var, hayallerimden vazgeçmedim. Şili Milli Takımı forması giymeyi ve Dünya Kupası'nda mücadele etmeyi gerçekten istiyorum."