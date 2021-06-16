Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan A Milli Takım'a destek
Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Ernesto Sosa, EURO 2020'de Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı sosyal medyadan destekledi.
Fenerbahçeli futbolcu Jose Ernesto Sosa, EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile kozlarını paylaşan A Milli Futbol Takımı'na sosyal medyadan destek verdi.
Instagram hesabında maçın açık olduğu televizyon ekranının görüntüsünü paylaşan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, paylaşımına Türk bayrağını da ekledi.
Fenerbahçe ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli, geçtiğimiz sezon çıktığı 34 Süper Lig maçında dört gol ve üç asistlik performans gösterdi.
Sosa'nın paylaşımı şu şekilde:
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