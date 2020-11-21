Fenerbahçe’de kadro sıkıntısı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Fenerbahçe’de Süper Lig’in 9. haftasında bugün saat 16.00’da deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi eksik futbolcular can sıkıyor, sağ bekte ise alternatifsizlik yaşanıyor. Sakatlığı süren Gökhan Gönül’ün ardından Nazım Sangare’den de kötü haber geldi. Milli Takım’da sakatlanan Sangare, dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı ama ağrıları sürünce idmanı yarıda bıraktı. 26 yaşındaki futbolcu maç kadrosuna alınmadı. Ayrıca elmacık kemiği kırılan kaleci Harun, Covid-19’a yakalanan ve ülkesinde karantinada bulunan Enner Valencia, grip olan Ademi, adalesinde yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci’nin yanı sıra Sinan Gümüş, Ankara kafilesinde yer almadı. Teknik direktör Erol Bulut, sakatlığı atlatan Ferdi Kadıoğlu’nu kadroya dahil etti. Harun’un yokluğunda kaleci Altay’ın yedeği genç Oytun Özdoğan olacak. Bulut, genç oyuncular Gürkan Başkan ve Eyüp Akcan’ı da Ankara’ya götürdü.

EROL BULUT ‘DALYA’ DİYOR

Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde bugün 100. maçına çıkacak ve “dalya” diyecek. Bulut, bugüne kadar Süper Lig’de Malatyaspor’da 57, Alanyaspor’da 34, F.Bahçe’de 8 maça çıktı. Genç teknik adam, bu mücadelelerde takımlarının başında 40 galibiyet, 28 beraberlik, 31 yenilgi aldı.