Fenerbahçe'de koronavirüs test sonuçları açıklandı

Fenerbahçe'de futbol A takımına yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

DHA
11 Haziran 2020 Perşembe, 12:08
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Fenerbahçe'de futbol A takımına yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.


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