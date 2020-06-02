Fenerbahçe'de Kruse çıkmazı
7 Mart'ta Denizlispor maçında sakatlanmasının ardından 3 aya yakın bir zaman geçse de Kruse, çalışmalarını aksatmaya devam ediyor.
Sakatlığı bulunmadığı halde ağrılarını bahane edip Fenerbahçe ile çalışmalara katılmayan Kruse'nin isteksiz tavırları yönetimi düşündürüyor.
7 Mart'ta Denizlispor maçında sakatlanmasının ardından 3 aya yakın bir zaman geçse de Kruse, çalışmalarını aksatmaya devam ediyor. Riva'daki kampta bulunan Alman yıldız, ağrılarını bahane edip takımla birlikte çalışmalara çıkmıyor ve salonda bireysel olarak güç depoluyor. Bu tavırlarıyla yeni sezonda takımda olmak istemediğini ortaya koyan Kruse'nin davranışları yönetimi düşündürüyor.
Yönetim, 7 milyon Avro'luk satış geliri elde etmek için oyuncusundan kalan 8 haftada yüksek performans bekliyor ama hazır olmayan Alman futbolcu ilk hafta oynayamayacak.
Kanak: Sözcü
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