Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku!
Derbiye sayılı saatler kala Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok bir gelişme yaşandı. Dün yapılan son antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer alamayan Brezilyalı yıldız, bugün son bir kez daha denendi. Başarılı orta sahanın ağrılarının devam etmesi nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
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