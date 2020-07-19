Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku!

19 Temmuz 2020 Pazar, 13:05

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok bir gelişme yaşandı. Dün yapılan son antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer alamayan Brezilyalı yıldız, bugün son bir kez daha denendi. Başarılı orta sahanın ağrılarının devam etmesi nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.



