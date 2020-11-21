Fenerbahçe'de mecburi sağ bek!

21 Kasım 2020 Cumartesi, 09:06

Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan alarak gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkmak. Zorlu karşılaşma öncesi eksiklikler Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut’un planlarını bozdu.

HANGİ İSİMLER FORMA GİYEMEYECEK?

Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Harun Tekin, Nazım Sangare ve Tolga Ciğerci’nin yanı sıra Kemal Ademi, Sinan Gümüş ile koronavirüs tedavisi gören Enner Valencia da maçta forma giyemeyecek.

LEMOS SAĞ BEKE

Fenerbahçe’de Gökhan Gönül ve Nazım Sangare’nin yokluğunda sağ bek sıkıntısı yaşanıyor. Bu bölge için Novak, Lemos ve Ozan Tufan adaylar arasında bulunuyor. Teknik direktör Erol Bulut’un tercihini Lemos’tan yana kullanması bekleniyor.



