Fenerbahçe'de Mesut Özil kadroda

01 Şubat 2021 Pazartesi, 14:13

Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda karşılaşacağı A. Hatayspor maçı hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Mesut Özil kadroya alındı, ancak ilk 11'de forma giymeyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü saat 16.00’da deplasmanda A.Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 11.00’de ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas’ın tedavisine başlanırken; dünkü antrenmanda koşu çalışmalarına başlayan Sadık Çiftpınar, bugün takımla birlikte çalıştı. Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş ise sahada bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Bugün baba olan Marcel Tisserand ise özel izinli olarak idmanda yer almadı.

A.Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Hatay’a hareket edecek.

Sarı-lacivertlilerin, 21 kişilik maç kadrosu şöyle:Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Sadık Çiftpınar, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Attila Szalai, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.