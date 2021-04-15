Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Nazım Sangare takımla çalıştı
Uzun süren bir sakatlık geçiren Mesut Özil ile Nazım antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta maçında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mesut Özil ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Özellikle Mesut'un formaya yakın olduğu öğrenildi.
Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Mesut Özil ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında sahada takımla çalışırken, Gökhan Gönül ile Enner Valencia’nın tedavilerine devam edildi.
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