Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!
Fenerbahçe’nin, sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan Moussa Marega ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarını menajerlerine sorduğu öğrenildi.
Forvet takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe’nin, sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan Moussa Marega ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarını menajerlerine sorduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, orta sahaya yaptığı Mesut Özil hamlesinden sonra forvet takviyesi için de girişimlere başladı. Gelecek sezonun transfer hamlelerini şimdiden planlayan sarı-lacivertliler, Porto ile sezon sonu mukavelesi bitecek olan Marega’yı gündemine aldı. Ankaragücü maçı sonrası transfer politikaları hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte transfer aktivitesinde olmamak. Bu kış yapacağımız ve önümüzdeki yaz da bir, iki dokunuşla artık Fenerbahçe’nin kadrosuna kalıcı oyuncularla yoluna devam etmesini diliyoruz, arzu ediyoruz” değerlendirmesini yapmıştı. Yaz dönemi için kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe’de QPR formasını giyen Samuel Osayi ile gelecek sezon için anlaşmış ve önemli bir adım atılmıştı. Sarı-lacivertliler, forvet içinse Porto’nun Malili golcüsü Moussa Marega’yı bitirmek istiyor.
Sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan 29 yaşındaki golcü oyuncu için menajerleriyle, sarı-lacivertli yetkililerin temasa geçtiği öğrenildi. Porto’nun yeni sezonda mukavele yenilemeyi düşünmediği golcü oyuncun son durumu hakkında Portekiz Sic Noticias kanalı spor yorumcusu Luis Aguilar, İhlas Haber Ajansı’na özel değerlendirmelerde bulundu. Oyuncun Porto için çok önemli olduğunu ifade eden Aguilar, “Marega, Porto’nun ana forveti. Takımın için çok önemli. Sezon sonunda serbest kalacak. Porto, oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak. Şartları çok fazla. Kulüp, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kaybetme riskine rağmen Marega’yı şimdi satmak istemiyor” dedi.
Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, 6 gol, 2 de asist kaydeden Marega, Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
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