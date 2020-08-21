Fenerbahçe'de parola; Erol Bulut'la aile ortamı
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren sarı-lacivertlilerde tempo bir hayli yüksek.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de sağlanan aile ortamı, futbolcuların performansına da olumlu yansıyor.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren sarı-lacivertlilerde tempo bir hayli yüksek. Özellikle taktik antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda kıran kırana mücadele sergileyen futbolcular; teknik heyet ve yönetimden de tam not alıyor. Sıkı çalışmadan memnun olan oyuncuların, yeni sezon öncesi bu derece temponun takıma artı yönde katkı yapacağını vurguladıkları öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon için parola da 'aile ortamı' olarak belirlenmiş durumda. Takımdaki yoğun çalışma temposuna aile, arkadaşlık ve güven ortamı eklenince başarının da sezon sonunda geleceği düşüncesi tüm ekibe hakim. Fenerbahçeli oyuncular tüm sosyal aktivitelere birlikte katılıp, beraber vakit geçirirken, sohbet ediyor, eğlenceli anlar yaşayıyor ve günün yorgunluğunu atıyor. Aile ortamının en büyük göstergelerinden olan bu tablo, kamp fotoğraflarında ve kulübün sosyal medya içeriklerinde de açıkça görülüyor.
Öte yandan, sarı-lacivertlilerde dün takım ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin tümünün negatif çıktığı belirtildi.
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