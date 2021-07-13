Fenerbahçe'de Paulinho iddiası

13 Temmuz 2021 Salı, 10:13

Fenerbahçe'nin, son olarak Çin Ligi ekibi Guangzou Evergrande forması giyen 32 yaşındaki Paulinho'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Brezilya basınından UOL Esporte'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Galatasaray ile de adı anılan orta saha oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti.

Oyuncunun Türkiye'de oynamayı hedeflediği ve Fenerbahçe'nin Paulinho'yu kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu iddia edildi. Habere göre Paulinho'ya talip olan bir başka kulüp ise, Brezilya ekibi Gremio.

Barcelona'da da forma giyen Paulinho, kariyerinde çıktığı 487 maçta 130 gol ve 55 asistlik performans göstermişti.

Oyuncu, Brezilya basınına daha önce yaptığı açıklamada transfer teklifleri aldığını söylemiş ve "Öncelikli olarak ailem için neyin iyi olup olmadığını düşünmem gerekiyor. Bu Corinthians ya da Avrupa’dan bir kulüp olabilir. Neresi olur bilmiyorum. Bizim için neyin iyi olduğunu düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.