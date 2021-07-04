Galatasaray’ın gündemindeki Paulinho: “Teklifleri değerlendiriyorum”

04 Temmuz 2021 Pazar, 20:37

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Adı son günlerde sarı-kırmızılı takımla anılan Paulinho ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Brezilya’da yayın yapan Globo’ya röportaj veren Paulinho transfer teklifleri aldığını ve değerlendirme yaptığını söyledi.

“AİLEMİ DÜŞÜNMEM GEREKİYOR"

Paulinho şunları söyledi, “Öncelikli olarak ailem için neyin iyi olup olmadığını düşünmem gerekiyor. Bu Corinthians ya da Avrupa’dan bir kulüp olabilir. Neresi olur bilmiyorum. Bizim için neyin iyi olduğunu düşünmemiz gerekiyor.”

“AVRUPA’DAN TEKLİF ALDIM”

Paulinho, Avrupa’dan teklif aldığını belirterek, “Brezilya’dan iki kez kiralama teklifi gelmişti. Bu transferler için istekliydim ama olmadı. Oynamak istiyordum ancak gerçekleşmedi. Avrupa’dan resmi bir teklif aldım. Ailemle bu konuyu görüştük ama ilk teklifi kabul etmedik.”