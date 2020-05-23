Fenerbahçe'de Roberto Carlos bombası!

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 23:12

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelirken, sarı-lacivertlilerin son olarak Roberto Carlos ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe’de kötü gidişatın faturası Ersun Yanal’a çıkarılmış ve tecrübeli çalıştırıcı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Trabzonspor maçından sonra yollar ayrılmıştı.

Bu ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, koronavirüsü nedeniyle lige verilen arada teknik direktör arayışlarını sıklaştırdı ve birçok isim ile görüşme gerçekleştirildi.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için son aday Roberto Carlos oldu. Fenerbahçeli yöneticilerin Brezilyalı teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe açıklamasında bulunmuştu. Carlos, “Önümde sadece iki teklif vardı, Fenerbahçe ve Chelsea. Chelsea’ye transferim gerçekleşmeyince Fenerbahçe ile anlaştım” ifadelerini kullanmıştı. Carlos ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin farklı bir seviyede olduğu iddia edildi.

