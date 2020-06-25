Fenerbahçe’de rota lig

25 Haziran 2020 Perşembe, 14:40

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29’uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, cumartesi günü karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.