Fenerbahçe'de sakatlardan iyi haber
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.00'deki idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Fenerbahçeli oyuncular dar alanda pas çalışması yaptıktan sonra antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışmalara başladı. Diego Perotti de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Hafif ağrıları bulunan Filip Novak ve Mame Thiam ise idmanda yer almadı.
SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Antrenmanın ardından Mauricio Lemos'un doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 25 yaşındaki stoper, bu jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.
Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.
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