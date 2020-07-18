Fenerbahçe'de şok eden ayrılık

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:34

Fenerbahçe Beko, 28 yaşındaki Sırp basketbolcu Nikola Kalinic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte Fenerbahçe Beko’nun başarılarında önemli katkısı bulunan oyuncumuz Nikola Kalinic ile yollarımız ayrılmıştır.

Çubuklu formayı terlettiği süre zarfında takımımızın savaşçı kimliğinin en önemli temsilcilerinden biri olan, mücadele azmi ve enerjisiyle ekibimizin takım karakterine önemli katkı sağlayan Nikola Kalinic, hem Fenerbahçe Beko’nun en değerli oyuncularından biri haline gelmiş hem de kendi pozisyonunda Avrupa’nın en önemli isimlerinden biri olarak anılmıştır.

Tarihi EuroLeague şampiyonluğumuz başta olmak üzere, yaşanan birçok başarıda payı olan Nikola Kalinic’in Fenerbahçe’ye katkıları unutulmayacaktır. Değerli sporcumuz Nikola Kalinic’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.