Fenerbahçe’de stoper arayışı

02 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Yeni sezon planlaması için başkan Ali Koç’un 4-5 Ağustos’taki açıklamalarına odaklanan Fenerbahçe, geçen yıl en çok sıkıntı yaşadığı bölge olan stoperde bu kez elini çabuk tutmayı planlıyor.

Danimarkalı Zanka, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Falette kiralık gelmişti. Fenerbahçe, 1.5 milyon Avro’luk satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki futbolcu için Alman kulübü E.Frankfurt ile görüşecek.

Bu rakam düşürülebilirse ya da yeniden kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlanabilirse Falette takımda kalacak. Bazı maçlarda stoperde oynayan Jailson’un bu mevkideki performansının yeterli olmadığı herkesin malumu... Luiz Gustavo savunmada oynadığında bu kez orta sahada onun yaptığı işleri sahaya yansıtacak isim yok.

Sarı-Lacivertlilerin stoperde elinde şu an için sadece Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar bulunuyor. Yeterli mi, elbette değil. Fenerbahçe yönetimi, bu bölgeye en az iki iyi transfer yapmayı düşünüyor. Milli futbolcu Kaan Ayhan aslında önemli bir alternatifti. Hem stoper hem sağbek oynayabiliyor. Ancak 25 yaşındaki futbolcu tercihini İtalya’dan bir takımdan yana kullanacak.

CAULKER YAKIN TAKİPTE

Aytemiz Alanyaspor’un İngiliz savunmacısı Steven Caulker, Fenerbahçe’nin gündeminde... Sarı-Lacivertlilerin başına geçecek teknik direktör Erol Bulut’un da geçen sezondan öğrencisi olan 29 yaşındaki futbolcunun, Akdeniz ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bulut’un, Caulker’ın alınmasını talep ettiği bilgisi var.

Stoper bölgesine özel hazırlanan geniş transfer listesinde çok sayıda oyuncu bulunuyor. Ancak kulübün mali durumu gözetilerek en doğru seçimin yapılması adına da yoğun mesai harcanıyor.

‘EFSANE OLMAK İSTERİM’

Babasının yarım kalan hikâyesini tamamlamak için futbola başlayan, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan dedesi sayesinde Sarı-Lacivertlilerle tanışan Vedat Muriç, NTV’de katıldığı programda, “Bana, ‘Kosova’dan 5-10 yıl sonra Fenerbahçe’de oynayacaksın’ deseler komik bile değildi. ‘Dalga mı geçiyorsun?’ derdim insanlara çünkü hayali bile çok zor.

Özellikle savaş atlatmış bir ülkeden sonra buralara gelmek benim için Allah’ın bir lütfu. Bazen evdekilere, ‘Bu bir rüyaysa beni uyandırmayın. Çünkü bu çok güzel bir rüya’ diyorum” ifadelerini kullandı. Muriç, “İlk hedefim Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar yaşamak, Avrupa’da önemli başarılar elde etmek. İnşallah kariyerimi burada noktalarım. Bu takıma uzun yıllar hizmet edip bu takımın efsanelerinden olmak istiyorum” dedi.