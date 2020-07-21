Fenerbahçe'de tarihi kayıp

21 Temmuz 2020 Salı, 09:56

Geçen sezon düşme korkusu yaşayan Fenerbahçe'nin, bu sezonu ise bitime 1 hafta kala 7. sırada bitirmesi kesinleşti! Sarı-lacivertliler, 1959'dan bu yana 61 yıl sonra ilk kez üst üste iki sezonu ilk 5'in dışında bitiriyor. 30 sene sonra ilk defa da art arda 2 yıl Avrupa'da boy gösteremeyecek olan Kanarya, bundan önce en kötü derecesini 1987- 88'de elde etmişti. Kanarya, o sezonu 8. sırada bitirmişti.

Kötü istatistiklere eklenecek bir yeni hazin sonuç ise toplanılan puan… Geçen sezonu 46 puanla tamamlayan Fenerbahçe, bu sezonun bitimine 1 hafta kala 50 puanda. Sarı-lacivertliler, 3 puanlı sisteme geçildiğinden beri ilk defa üst üste iki sezon 60 puanın altında kaldı.

Ayrıca 1991-92 sezonunda 52 gol yiyen F.Bahçe, bu sezon kalesinde 45 gol görüp o tarihten bu yana en çok santraya gittiği sezonu yaşıyor.

MADDİ KAYIP BÜYÜK

İki senede yaşanan sportif başarısızlıklar Fenerbahçe'nin kasasına büyük darbe vurdu. Geçen sezonki altıncılıkla 36 milyon TL kayıp yaşayan Fener'in bu sezonki yedincilikle sıralama performans kaybı 66 milyon TL oldu. Şampiyonluktan uzak kalması nedeniyle 76.1 milyon TL de eklendiğinde sarı-lacivertliler, iki sezonda 142.1 milyon TL'den mahrum kaldı.

Kaynak: Sözcü