Son dakika... Fenerbahçe'de 4 isim kadro dışı
Vitor Pereira kadroda düşünmediği 4 ismin takımdan ayrı çalışmasına karar verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.
Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.
Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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