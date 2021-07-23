Galatasaray'ı yıkan PSV'li golcü Fenerbahçe'ye transfer olacaktı!

23 Temmuz 2021 Cuma, 14:05

Geçtiğimiz sezon transfer döneminde Fenerbahçe'yle anılan Eran Zahavi, PSV Eindhoven formasıyla Galatasaray'a karşı yeni sezonun ilk maçında 3 gol, 1 asistle oynadı. Oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Hasan Çolakoğlu, tecrübeli golcünün sarı-lacivertli ekiple 1 ay boyunca görüştüğünü ve sürecin tıkandığını anlattı.

33 yaşındaki futbolcunun Çin ekibi Guangzhou City'den ayrıldıktan sonra 1 ay süreyle Fenerbahçe'den haber beklediğini söyleyen Hasan Çolakoğlu, "Eran Zahavi, Çin'den ayrılmaya karar verince, Türkiye'den takımlarla irtibata geçtim. Fenerbahçe'den yönetici Selahattin Baki ile görüştük. 1 ay boyunca sürekli iletişim halindeydik. Oyuncunun bonservisi yoktu. İmza parası, bonus parası filan da istemeden yıllık 2 milyon Avro maaş talebimiz oldu" diye konuştu.

Çolakoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Görüşmelerimiz devam etti. Sonra ne oldu bilmiyorum ama transfer gerçekleşmedi. O dönem Başakşehir'in hocası olan Okan Buruk da Zahavi'yi çok istemişti ancak orayla da bir gelişme yaşanmadı. Oyuncu bana, 'Yurt dışından da teklifler var, Türkiye olmayacaksa onlarla görüşeyim' dedi. Ben onu biraz daha beklettim. Ama ses çıkmayınca PSV ile anlaştı. Zahavi geçen sezon 33 maçta 17 gol, 4 asistle oynadı. Galatasaray karşısında da hat-trick yapıp, 1 golün hazırlayıcısı oldu. Herkes Zahavi'nin nasıl bir forvet olduğunu gördü. Geçen sezon bonservisi yoktu, şimdi Türkiye'den bir takım istese de onu alamaz"

Kaynak: Ajansspor