Fenerbahçe'de yabancılardan indirime hayır!

20 Haziran 2020 Cumartesi, 10:05

Fenerbahçe’de gündem ödemeler… Max Kruse, alacaklarını bahane ederek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini önceki gün tek taraflı olarak feshetmişti. Yönetim, benzer bir durumun diğer oyuncularla yaşanmaması için endişe ederken çözüm yolları arıyor. Fakat diğer oyuncuların da yönetimin indirim ve uzlaşma tekliflerini kabul etmediği ifade ediliyor. Bazı futbolcuların geçen sezondan kalan alacakları gerekçe gösterdiği iddia ediliyor.

YÖNETİMDEN ATAK

Miha Zajc, Jailson, Luiz Gustavo ve Nabil Dirar'ın, kendilerine sunulan iki indirim planını da reddettiği konuşuluyor. Yabancı futbolcuların genel olarak uzlaşma yoluna gitmediği belirtiliyor. Öte yandan maaşında yüzde 40 indirim yaparak 2 milyon Avro yıllık ücretini 1.2 Euro seviyesine çeken Alper Potuk'un da yeni bir indirime sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Yöneticiler, yeni bir fesih sorunuyla karşılaşmamak için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe’de Jailson ve Zajc ile yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim, bu iki futbolcuya kulüp arıyor. Satıştan mali kaynak yaratılması gündemde. Kruse için de benzer bir arayışta olan kulüp, oyuncunun sözleşmesini feshetmesiyle şoke olmuştu.

Kaynak: Sözcü