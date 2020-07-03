Fenerbahçe’de yaprak dökümü

03 Temmuz 2020 Cuma, 05:33

Sloukas Obra’nın ayrılması halinde F.Bahçe’ye veda edeceğini açıklamıştı. Derrick Williams’ın da sözleşmesi sona erdi.

ABD’li forvet Rus ekibi Khimki ile görüşme halinde. Sözleşmesi sona eren Nunnally F.Bahçe’ye veda edecek yabancı isimlerden bir diğeri. 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Veselly’i F.Bahçe yönetimi takımda tutmayı düşünüyor. Fransız pivot Lauvergne’nin sözleşmesi sona erdi.

F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Westermann, beklentilerin çok altında kaldı. Fransız guardla yollar ayıracak. Yönetim bütçe planlamasında sözleşmesi sona eren Thomas’a yer vermeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Kalinic ile Kızılyıldız’ın yanı sıra Maccabi Tel Aviv ilgileniyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı De Colo eski takımı Valencia Basket’in radarında. De Colo’nun eşinin Valencialı oluşu bu transferi güçlendiriyor.