Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda, Almanya ekibi Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.Pereira maçtaki hatalar üzerinde durdu.
Diğer oyuncular ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sürdürdü.
Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Öte yandan sarı-lacivertli takımın 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacağı hazırlık maçının biletleri, Passolig üzerinden 80 liradan satışa sunuldu.
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