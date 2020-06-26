Fenerbahçe’de yönetim hedefte

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Basketbol F.Bahçe’de Obradovic’le başlamadı ama zirveye Obradovic’le geldi. Böyle bir efsaneden gecenin bir yarısında ayrılınır mı? Daha iyi bir ayrılık organize edilebirdi. F.Bahçe yönetimi sınıfta kaldı.

Bunun zararını ileriki günlerde daha fazla görecektir. Eski başkan Aziz Yıldırım, Obradovic’le 3 dakikada el sıkışmıştı. Sizler üç dakikada gönderdiniz. İsteseniz bu koçu tutabilirdiniz. Bu taraftarı nasıl ikna edeceksiniz? Tepkiler çığ gibi büyüyor. Sırp koçu anlatmaya gerek var mı? Böyle biri Türkiye’ye hiç gelmedi. Maçlarda oyuncularına kızarken onlardan hep daha iyi olmalarını istedi. Maç bitti baba oldu.

Sevindi, üzüldü. O, takımın başındayken oyuncular F.Bahçe’ye gelmek için yarış etti. Kupalar kazanıldı, zaferlere imza atıldı. İşte Obra döneminde formalarını ıslatan oyunculardan bazılarının görüşleri:

- Bogdanovic: Seninle geçirdiğim tüm zaman ve tarihi anlar için teşekkürler.

- Vesely: Beni tekrar basketbola aşık ettiğin için teşekkür ederim.

- Ahmet Düverioğlu: Bana saha içinde itici güç, saha dışında da her zaman örnek oldun. Yaptığın liderliği ve bana kattıklarını asla unutmayacağım.

- Melih: Tarifi olmayan tüm şampiyonlukları seninle yaşamak paha biçilemezdi. Bize, F.Bahçe’ye ve ülke basketboluna kattıkların için teşekkür ederiz.

- Westermann: Dinle, öğren. Teşekkürler koç.

- Malcolm Thomas: Bana, oyuncun olma fırsatını verdiğin için teşekkürler Koç.

19 KİŞİLİK EKİP DAĞILACAK

takımı kuran genel menajer Maurizio Gherardini ‘nin de dahil olduğu 19 kişilik ekipteki pek çok isimle yolların ayrılması bekleniyor. F.Bahçe’deki basketbol organizasyonunda yeniden yapılanmaya gidile- cek.