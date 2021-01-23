Fenerbahçe’de yönetim ve taraftar ortaya konan oyunu tartışıyor: Sorun kötü futbol

23 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00

Hiç keyif vermiyor. Bu nereye kadar böyle devam edecek? Başkan Ali Koç da defalarca takımın iyi oynamadığından söz etmişti. Takım çıktığı ilk maçında neyse, bugün de aynı. Sezon başından bu yana başta stoperler olmak üzere savunma sorununu çözemeyen, orta sahası hem pasla hem kontrayla rakip kaleye gidemeyen, gol pozisyonu üretmekte zorlanan takımın çok net görülüyor ki, büyük psikolojik sorunları var. Erol Bulut’un yerinde olsam futbolculara F.Bahçe’nin büyüklüğünü anlatan, tarihini gösteren, taraftarın aşkını dile getiren filmler izletirim. Tabii önce Bulut’un izlemesi lazım. Tek umut Mesut Özil’in takıma katılması.

SERVİS BEKLEYECEK OYUNCULAR VAR

Fenerbahçe kadrosu içerisinde Mesut’tan servis bekleyecek oyuncular var. Mesut’tan maksimum seviyede fayda almanın yolu, takıma bağlantı kuracak santrfor da olsa, Mesut yürüyerek de oynasa gerekeni yapar. Herkesin koşusuna da yön verir. Lazio’da mutsuz olan ve F.Bahçe’ye döneceği konuşulan Muriç, aslında Mesut ile tam bir bağlantı oyuncusu. Birçok şeyi değiştirebilir. Özil’in karantinası yarın sona erecek.

BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK

Kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak isteyen yönetim, böylelikle harcama limitlerini de azaltmış olacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dirar için teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak. Ameliyatı sonrası sezonu kapatması beklenen Perotti’nin sözleşmesinin feshedilmesi söz konusu. Ademi’nin ise sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanabileceği gündemde. Lemos’un durumu ise belirsiz.