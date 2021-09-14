Fenerbahçe'de yönetim ve teknik ekip arasında Mesut Özil anlaşmazlığı yaşanıyor

14 Eylül 2021 Salı, 07:00

Dünya starı Mesut Özil F.Bahçe’ye büyük umutlarla gelmişti. “Fenerbahçe artık çok Mesut” diye yazdık. Gördük ki Mesut bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şu ana kadar oynadığı maçlarda, sahada var mı, yok mu belli değil. Kafasında sanki futbolu bırakmış. Yönetim kanadı Mesut’ta ısrarcı. Hep 11’de oynasın istiyorlar. Fakat teknik direktör Vitor Pereira aynı görüşte değil. Portekizli çalıştırıcı, Mesut gelmeden takımın başında olsaydı çok net söylüyorum bu Mesut’u almazdı. Çünkü Mesut sahada yürüyor. Seyirci de bu Mesut’u istemiyor. İnsan kendisini hiç mi toparlamaz?

Yeniler etkisiz kaldı - Sivas maçına 11’de başlayan ve 58. dakikada yerini Valencia’ya bırakan Berisha, 1 şut çekti, 5 isabetli pas verdi. Yüzde 55 pas başarı yüzdesi sağlarken, 1 kez dripling denemesi yapıp başarılı olamadı. 90 dakika sahada kalan Rossi, maçı 1 isabetsiz şutla tamamladı. 73. dakikada oyuna dahil olan Max Meyer de 15 kez topla buluşurken girdiği tek ikili mücadeleyi kaybetti. Üç yeni yabancı ilk maçlarında kafalarda soru işareti yarattı.