Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Göksu’yu ziyaret etti

Katar'da bulunan Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu’yu ziyaret etti.

İHA
01 Eylül 2021 Çarşamba, 07:00
Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Göksu’yu ziyaret etti
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Özel işleri nedeniyle Katar’a giden Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu’yu ziyaret etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Büyükelçi Göksu, Özil’i hediye takdim etti.


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