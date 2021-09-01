Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Göksu’yu ziyaret etti

01 Eylül 2021 Çarşamba, 07:00

Özel işleri nedeniyle Katar’a giden Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu’yu ziyaret etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Büyükelçi Göksu, Özil’i hediye takdim etti.



