Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Göksu’yu ziyaret etti
Katar'da bulunan Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu’yu ziyaret etti.
Özel işleri nedeniyle Katar’a giden Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu’yu ziyaret etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Büyükelçi Göksu, Özil’i hediye takdim etti.
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