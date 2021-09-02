Katar Emiri Şeyh Temim, Mesut Özil'i kabul etti
Katar Emiri Şeyh Temim, Mesut Özil'i kabul etti
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkeyi ziyaret eden Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'i kabul etti.
Katarlılar, ülkeyi ziyaret eden Özil'in Katar Emiri Şeyh Temim ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesaplarında yoğun şekilde paylaştı.
Ülkedeki yerel medyada geçen haberlerde, Şeyh Temim'in Özil'i Emirlik Divanı'nda kabul ettiği belirtildi.
Özil, Katar'ı ziyareti sırasında ülkedeki birçok spor tesisinde incelemelerde bulunurken, başkent Doha'daki Aspetar Spor Hastanesi'ni de ziyaret etti.
Özil daha önce basına yaptığı açıklamada, 2020 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinden gurur duyduğunu söylemişti.
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