Fenerbahçe’de Zanka ve Samatta takımla birlikte çalıştı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde devam ediyor.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan idmanı Hollanda ekibi PEC Zwolle ile oynan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Mathias Zanka ve Mbwana Samatta takımla birlikte çalıştı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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