Fenerbahçe’den ayrıldılar, şampiyon oldular

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:02

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp, kadrosunu da bu yönde şekillendiren Fenerbahçe 2019-2020 sezonunu yedinci sırada tamamlayarak taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılan futbolcuların ivme kazanıp, bazılarının şampiyonluk kutlaması dikkat çekti.

VALBUENA’DAN 31 GOLE KATKI

Fenerbahçe’de 2 sezon oynayıp şampiyonluk sevinci yaşayamayan ve geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesindeki opsiyonu kullanılmayan Mathieu Valbuena, Yunanistan ekibi Olympiakos’un yolunu tutmuştu. 35 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon Yunanistan ekibinde çıktığı 39 müsabakada 8 gol, 23 asistlik performans göstererek takımının şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.

SKRTEL VE MEHMET TOPAL BAŞAKŞEHİR’DE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

2016-2017 sezonu başında İngiliz ekibi Liverpool’dan 6 milyon avro’ya transfer edilen ve 3 yıl Fenerbahçe forması terleten Martin Skrtel de geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi uzatılmayan oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe’de geçirdiği 3 yılda şampiyonluk sevinci yaşayamayan Martin Skrtel, eski takım arkadaşı Mehmet Topal ile Başakşehir forması altında şampiyonluk sevinci yaşadı. Skrtel, stoper olmasına rağmen bu sezon Süper Lig'de kritik maçlarda sahneye çıkarak 3 golle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe’de 7 yıl forma giyen Mehmet Topal da geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe yönetimi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshedip Başakşehir’in yolunu tutmuştu. Bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 30 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu toplam 1665 dakika forma giydi. Öte yandan Mehmet Topal, Süper Lig’de 3 farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan oyuncu olarak tarihe geçti.

SLİMANİ VE AYEW YENİDEN DOĞDU

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık forma giyen ve bekleneni veremeyen Slimani ve Ayew’in bu sezon gösterdikleri performans dikkat çekti. Monaco’ya kiralanan Cezayirli yıldız, 19 maçta 9 gol, 7 asistlik performans göstererek eski günlerine dönme sinyali verdi. Fenerbahçe’nin Swensea’dan kiraladığı Andre Ayew ise, bu sezon Swensea formasıyla toplam 44 maça çıktı. Forma giydiği 44 maçta 17 gol 6 asistlik performans gösteren Ganalı yıldız, takımının en skorer ismi oldu.

Andre Ayew, Fenerbahçe formasıyla 38 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterirken, İslam Slimani ise 25 maçta sadece 5 gol atabilmişti.