Fenerbahçe’den Bankalar Birliği açıklaması
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’yle anlaşma sağladığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’yle anlaşma sağladığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son birkaç gündür, bazı mecralarda kulübümüzün Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ile ilgili haberler yer aldığını ve anlaşma detaylarına dair bilgiler paylaşıldığını takip ediyoruz.
Öncelikle bu haberlerin ve haberlerde yer alan detayların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor;
Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
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