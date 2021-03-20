Fenerbahçe'den derbi öncesi Beşiktaş'a 20. şampiyonluk jesti

20 Mart 2021 Cumartesi, 21:03

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın 1957 yılından önceki beş şampiyonluğunu resmen tanıdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz, Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde, 1957 öncesi beş şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş’a konuk oluyor. 21 Mart Pazar günü (yarın) Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.” sözlerine yer verildi.

FENERBAHÇE GEÇEN HAFTA DA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçın öncesinde de web sitesinden benzer bir açıklama yapan sarı-lacivertliler, "Fenerbahçemiz, Süper Lig’in 30. haftasında, 1940-41 ve 1945-46 sezonlarında Türkiye Futbol Birinciliği’ni kazanan Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. 14 Mart Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak." ifadelerine yer vermişti

Öte yandan, sarı-lacivertlilerin TFF’ye başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, Fenerbahçe’nin 28, Galatasaray’ın 23, Beşiktaş’ın ise 20 şampiyonluğu sayılacak.