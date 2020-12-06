Fenerbahçe'den Denizli'ye: Bizi hatırla!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda konuk olduğu Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Denizli'de maçın bitmesinin ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabından Denizlispor paylaşımı yaptı. Ege ekibinin geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşıma gönderme yapan sarı lacivertli takım, "Baktıkça bizi hatırla" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Denizlispor, o maçtan bir görüntü paylaşarak '#Hatırla' etiketini kullanmış ve Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekmişti.