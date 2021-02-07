Fenerbahçe'den 'göz-İz'an' göndermesi
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Galatasaray maçında Ozan Tufan'ın VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünü resmi Twitter hesabından paylaşıp verilen karara tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı.
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