Fenerbahçe'den 'göz-İz'an' göndermesi

07 Şubat 2021 Pazar, 09:54

Fenerbahçe, Galatasaray maçında Ozan Tufan'ın VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünü resmi Twitter hesabından paylaşıp verilen karara tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı.