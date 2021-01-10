Fenerbahçe'den Katarlı yayıncı kuruluşa tepki
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yayıncı kuruluşa tepki gösterdi ve her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki verileceğini açıkladı.
Fenerbahçe kulübü, Fatih Karagümrük-Konyaspor maçında yayıncı kuruluşun taraftar sesi olarak kullandığı kayıttan sarı-lacivertli kulübe hakaret edildiğini ifade ederek sitem etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe’ye hakaret edilen tezahüratların yer alması tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir. Sezon başından bu yana; sınırını ve haddini aşan karar ve yaklaşımlarından dolayı yayıncı kuruluşu en üst düzeyde pek çok kez uyarmış ve tek beklentimizin yayıncı kuruluşa yakışan şekilde ’objektif, adil, tarafsız’ bir politika olduğunu kendilerine iletmiştik. Bu son gündemle beraber ise, yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe aleyhine atılan adımların artık kasıtlı şekilde akıl almaz boyuta getirildiği ve bu dakikadan sonra düzelmesinin kesinlikle mümkün olmayacağı netlik kazanmıştır. Bununla birlikte bu yaşanan son olay tamamen göstermiştir ki peş peşe yaşanan tüm olayları teknik bir hata vb. söylemlerle açıklamaya çalışmak Fenerbahçe camiasının aklıyla alay etmektir. Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yayıncı kuruluşun ısrarlı ve kararlı bir şekilde bizzat kendi tercihi olan bu duruma karşı her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki vereceğimizi camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi