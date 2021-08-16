Fenerbahçe'den Serdar Dursun'un sakatlığına dair açıklama

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:24

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Geçmiş Olsun Serdar Dursun. Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."