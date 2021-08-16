Fenerbahçe'den Serdar Dursun'un sakatlığına dair açıklama
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Geçmiş Olsun Serdar Dursun. Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Geçmiş Olsun Serdar Dursun— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 16, 2021
Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/ovDzfMMiAm
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