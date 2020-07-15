Fenerbahçe'den Shaqiri harekatı
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor! Sarı-lacivertliler, Xherdan Shaqiri için temaslara başladı!
En son 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve gelecek sezona mutlaka zirve hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe ilk transferlerini genç oyuncularla gerçekleştirmiş ve Sivasspor'la olan sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'la anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertlilerin esas bombası ise Liverpool'da forma giyen İsviçreli yıldız oyuncu Shaqiri...
Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan ve Jürgen Klopp'un kadroda düşünmediği belirtilen Xherdan Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Shaqiri'nin yıllık ücretini biraz aşağıya çekmek için uğraştığı ve yıllık 2 milyon Euro civarında bir meblağ ile bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.
Kaynak: Habertürk
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