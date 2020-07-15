Fenerbahçe'den Shaqiri harekatı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:42

En son 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve gelecek sezona mutlaka zirve hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe ilk transferlerini genç oyuncularla gerçekleştirmiş ve Sivasspor'la olan sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'la anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertlilerin esas bombası ise Liverpool'da forma giyen İsviçreli yıldız oyuncu Shaqiri...

Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan ve Jürgen Klopp'un kadroda düşünmediği belirtilen Xherdan Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Shaqiri'nin yıllık ücretini biraz aşağıya çekmek için uğraştığı ve yıllık 2 milyon Euro civarında bir meblağ ile bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.

Kaynak: Habertürk