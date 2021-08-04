Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı bırakıldı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:24

Fenerbahçe, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir."