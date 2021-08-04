Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:24
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı bırakıldı
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Fenerbahçe, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir."


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