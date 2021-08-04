Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.
Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir."
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