Fenerbahçe'den TFF'ye 'hodri meydan'
Fenerbahçe, TFF'nin Kulüp Lisans Talimatı ve Harcama Limitleri ile ilgili ses getirecek bir hamle yapacak.
Fenerbahçe, TFF'nin 'Kulüp Lisans Talimatı ve Harcama Limitleri' ile ilgili ses getirecek bir hamle yapacak.
Sarı-lacivertli yöneticiler Fethi Pekin ve Alper Pirşen, İstanbul Üniversitesi'nden İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku konusunda uzman profesörlerle yaptığı çalışmalarını bitirdi.
Sözcü'den Bahadır Çokişler'in haberine göre Fenerbahçe, Harcama Limiti uygulamasının anayasal mülkiyet hakkı başta olmak üzere, sözleşme, girişim ve çalışma hak özgürlüğüne aykırı olduğu tezini ileri sürüp mütaalasını hazırladı.
FEDERASYONA DA TAZMİNAT DAVASI
Sarı-lacivertliler, bu çalışmayı önümüzdeki günlerde TFF başta olmak üzere ilgili makamlara sunacak. Federasyonun talimatlarda gerekli düzeltmeleri yapmaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar uzanacak bir yol tespit edildi.
Bununla birlikte çalışacak hukukçuların dahi belirlendiği ve sürecin lehte sonuçlanması halinde talimatın altında imzası bulunan tüm TFF yöneticileri aleyhinde tazminat davası açılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe’nin tezlerini okuyan bazı uzmanlar, sarı-lacivertlilerin elinin çok güçlü olduğunu ve sürecin sonunda AİHM'in TFF'nin işlemlerinde ihlal tespiti yapabileceğini vurguladı. Fenerbahçe, bu sürece ilişkin ilk adımını geçen haftalarda atarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
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