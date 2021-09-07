Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi deplasman maçları hakkında açıklama

Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları deplasman maçları hakkında açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 12:36
Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi deplasman maçları hakkında açıklama
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Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları deplasman maçları hakkında açıklama geldi. UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin Yunanistan dışındaki deplasman maçlarına gidebilme imkanı doğdu. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

UEFA'nın aldığı kararla; taraftarlarımızın UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek Futbol A Takımımızın, Yunanistan dışındaki deplasman maçlarına gidebilme imkanı doğmuştur.

Kulübümüz, bu konuda görüşme ve çalışmalarını yapmaktadır; önümüzdeki dönemde bu doğrultuda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Taraftarımızdan ricamız, Almanya ve Belçika'daki deplasman maçlarımıza dair yapacakları seyahat planlamaları için Kulübümüzden yapılacak bilgilendirmeleri beklemeleridir.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü


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