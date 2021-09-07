Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi deplasman maçları hakkında açıklama
Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları deplasman maçları hakkında açıklama geldi.
Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları deplasman maçları hakkında açıklama geldi. UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin Yunanistan dışındaki deplasman maçlarına gidebilme imkanı doğdu. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
UEFA'nın aldığı kararla; taraftarlarımızın UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek Futbol A Takımımızın, Yunanistan dışındaki deplasman maçlarına gidebilme imkanı doğmuştur.
Kulübümüz, bu konuda görüşme ve çalışmalarını yapmaktadır; önümüzdeki dönemde bu doğrultuda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Taraftarımızdan ricamız, Almanya ve Belçika'daki deplasman maçlarımıza dair yapacakları seyahat planlamaları için Kulübümüzden yapılacak bilgilendirmeleri beklemeleridir.
Saygılarımızla,
Fenerbahçe Spor Kulübü
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