Fenerbahçe'den yeni derbi paylaşımı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbinin ardından yaptığı açıklamada maçın hakkının beraberlik olmadığını vurgulamıştı.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan derbide Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Dev derbi sonrasında Fenerbahçe'den tepkiler devam ediyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbinin ardından yaptığı açıklamada maçın hakkının beraberlik olmadığını vurgulamıştı.
Bugün de Fenerbahçe yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Komsuoğlu, "Daha 17 hafta var! Şu an puanlar eşit, şartlar eşit olmasa da! ‘Var’lar ‘Yok’lar kişiye, takıma özel olsa da! Şimdi enerjimizi yükseltme zamanı! İnancımızı gösterme zamanı!Sezon sonu ister şartlar eşit olsun ister olmasın ‘Biz Şampiyon olacağız..." ifadelerini kullandı.
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