Fenerbahçeli Altay'a Inter'den teklif!

İddiaya göre; İtalyan devi, Altay Bayındır'la ilgilendiği ve transfer görüşmelerine başlamak istediğine dair Fenerbahçe’ye resmi bir yazı gönderdi.

Altay Bayındır ile daha önce Tottenham Hotspur ile Ajax gibi önemli Avrupa kulüplerinin de yakından ilgilendiği belirtilmişti. Fenerbahçe'nin, Inter'in bu teklifine nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak: Ajansspor / Asist Analiz