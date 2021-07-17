Fenerbahçeli Altay'a Inter'den teklif!

İtalyan devi, Altay Bayındır'la ilgilendiği ve transfer görüşmelerine başlamak istediğine dair Fenerbahçe’ye resmi bir yazı gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 07:28
Fenerbahçeli Altay'a Inter'den teklif!
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Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Avrupa’dan gelen teklifin belgesi ortaya çıktı. Genç kaleci geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok dev kulübün transfer listesine girdi. 

Sarı-lacivertli takımın Attila Szalai ve Ozan Tufan ile birlikte Avrupa’ya gitmeye en yakın 3 isminden biri olarak gösterilen milli file bekçisi için Inter harekete geçti. 

İddiaya  göre; İtalyan devi, Altay Bayındır'la ilgilendiği ve transfer görüşmelerine başlamak istediğine dair Fenerbahçe’ye resmi bir yazı gönderdi.

Altay Bayındır ile daha önce Tottenham Hotspur ile Ajax gibi önemli Avrupa kulüplerinin de yakından ilgilendiği belirtilmişti. Fenerbahçe'nin, Inter'in bu teklifine nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak: Ajansspor / Asist Analiz


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