Fenerbahçeli futbolculardan karton taraftara alkış

12 Haziran 2020 Cuma, 23:32

Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle tribünleri alkışladı.

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, 10 kişi kalıp ve 1-0 geriye düştüğü Kayserispor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu tarafından tüm futbolcular orta saha çizgisinde toplandı. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra tribünlerde yer alan taraftarlarının fotoğraflarını alkışladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede 10 bini aşkın sarı-lacivertli taraftarlarının fotoğrafları tribünlerde yer aldı.



