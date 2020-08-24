Fenerbahçeli futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, profesyonel futbol takımından bir oyuncusunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:38
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Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle,

“Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır” denildi.


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