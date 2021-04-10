Fenerbahçeli Melissa Vargas Türk vatandaşlığına geçti

Fenerbahçe'nin Kübalı pasör çaprazı Melissa Vargas, Türk vatandaşlığına geçti.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 10:52
Fenerbahçeli Melissa Vargas Türk vatandaşlığına geçti
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Melilssa Vargas'ın Türk vatandaşlığına geçmek için yapmış olduğu başvurunun kabul edildiği belirtildi.

MİLLİ TAKIMDA OYNAYABİLECEK

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Vargas, milli takımda forma giyebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, olimpiyatlar öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın koronavirüs aşılarının yapılacağı belirtildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler