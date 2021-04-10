Fenerbahçeli Melissa Vargas Türk vatandaşlığına geçti
Fenerbahçe'nin Kübalı pasör çaprazı Melissa Vargas, Türk vatandaşlığına geçti.
Fenerbahçe'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Melilssa Vargas'ın Türk vatandaşlığına geçmek için yapmış olduğu başvurunun kabul edildiği belirtildi.
MİLLİ TAKIMDA OYNAYABİLECEK
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Vargas, milli takımda forma giyebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, olimpiyatlar öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın koronavirüs aşılarının yapılacağı belirtildi.
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