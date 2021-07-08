Fenerbahçeli Mesut, EURO2020'de finale kalan İngiltere'yi kutladı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 07:06

Mesut Özil'den EURO2020'nin yarı final maçıyla ilgili açıklama geldi.

Arsenal'de forma giyen Fenerbahçeli Mesut Özil, Danimarka'yı yenen İngiliz milli takımındaki eski arkadaşlarını kutlarken, penaltıyla ilgili de yorum yaptı.

Özil'in açıklaması şöyle:

"İngiltere'ye tebrikler, İngiliz arkadaşlarım için mutluyum. Danimarka da turnuva boyunca inanılmaz bir mücadele verdi. Penaltı da çok tartışmalı değil miydi?"