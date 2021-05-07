Fenerbahçeli Mesut Özil: Türkiye’de insanlar futbol aşığı
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi. Özil, Chelsea ve City'nin karşılaşacağı finalin İstanbul'da oynanmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 29 Mayıs’ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline sayılı günler kala, Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi’nde dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığını belirten Özil, “Final ülkemizde oynanacak. Çok mutluyuz. Özellikle de finalin İstanbul’da olmasında. Türkiye’de insanlar futbol aşığı. Bizler de öyle büyüdük. Nereye gidersen git, hangi takımda oynarsan oyna insanlar büyük bir hevesle seyrediyor. Türkiye’de futbol sevgisi çok yüksek” şeklinde konuştu.
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