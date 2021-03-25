Fenerbahçeli Mesut Özil'den Burak Yılmaz paylaşımı
Uzun yıllar Alman milli takımında oynayan Mesut Özil, Türkiye-Hollanda maçında skor Burak'la 4-2'ye geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hollanda’yı 4-2 yenerken Mesut Özil'in paylaşımı dikkat çekti. Burak’ın attığı 3. gol sonrasında Mesut Özil’den flaş bir paylaşım geldi. Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan maçı büyük bir heyecanla takip etti. Mesut Özil, skor 3-0’a geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
BURAK YILMAZ VE MESUT ÖZİL'İN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI!
Özil’in yaptığı bu paylaşım sosyal medyada da gündem oldu. Uzun yıllar Almanya Milli Takımı’nda forma giyen Mesut Özil, Türk asıllı olmasına rağmen ay yıldızlı formayı seçmemesi nedeniyle eleştirilmişti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Mesut Özil’in Türkiye’ye transferi hakkındaki fikirleri sorulan Burak Yılmaz, “Mesut Özil’e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili soru varsa onları cevaplamak isterim” demişti.
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